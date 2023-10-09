Понедельник, 9 октября, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В конце года в Рязани откроется большой музейный центр

7info 2
Фото: сайт правительства Рязанской области

В конце года в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется большой музейный центр.

Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Она отметила, что площадь музея составит 20 тысяч квадратных метров. Там планируют проводить десять выставок в год. В музей войдут детский центр, планетарий, эколаборатория, павильоны «Космос» и «Зарождение Земли».

Благодаря музею посетители смогут изучить природу и культуру Рязанского края, а также наследие фонда музея-заповедника, сообщает сайт правительства региона.

Сложный, очень яркий, очень современный проект,

— прокомментировала Любимова.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах