В конце года в Рязани откроется большой музейный центр

В конце года в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется большой музейный центр.

Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Она отметила, что площадь музея составит 20 тысяч квадратных метров. Там планируют проводить десять выставок в год. В музей войдут детский центр, планетарий, эколаборатория, павильоны «Космос» и «Зарождение Земли».

Благодаря музею посетители смогут изучить природу и культуру Рязанского края, а также наследие фонда музея-заповедника, сообщает сайт правительства региона.

Сложный, очень яркий, очень современный проект, — прокомментировала Любимова.