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Вторник, 15 июня, 2021
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В Коломне появилась авторская достопримечательность

7info7
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В Коломне, наряду с музеями пастилы, калачей и прочих интересностей появилась новая достопримечательность. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в городе установили бесплатную карусель.

Достопримечательным местом города, который за последние 5 лет стал одним из посещаемых туристами, карусель станет прежде всего потому, что выполнена по авторскому дизайну известного российского модельера Дениса Симачёва.

Художник назвал карусель “Сказка”. Аттракцион, помимо авторского дизайна, оснащён музыкальным сопровождением и иллюминацией.

На карусели 40 посадочных мест. Расположена она на Житной площади Коломны.

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