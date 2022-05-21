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Суббота, 21 мая, 2022

В Клепиковском районе 21-летний парень украл с фабрики 6 швейных машинок

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Клепиковском районе 21-летний парень украл с фабрики 6 швейных машинок

В Клепиковском районе 21-летний молодой человек подозревается в краже шести швейных машинок с предприятия, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Злоумышленник узнал, что швейная фабрика у поселка Болонь простаивает. Воспользовавшись ситуацией, парень пробрался в цех через окно и вытащил швейное оборудование.

Затем мужчина попытался незаметно сбыть краденное в пункте приёма вторсырья, но его задержали полицейские.

Сейчас полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ.

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