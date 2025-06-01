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Новости Касимова

В Касимовском округе ведется борьба с опасным борщевиком Сосновского

Анастасия Мериакри
Новости Касимова

В Касимовском округе ведется борьба с опасным борщевиком Сосновского

Анастасия Мериакри

В Касимовском округе начали обрабатывать участки, заросшие борщевиком Сосновского. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В деревне Самылово и Лощинино 30 мая обработали шесть гектаров, заросших борщевиком. В селе Дмитриево 31 мая специалисты работают на 2,8 гектарах, также обработка ведется в деревне Чернецы. Всего от сорняка обработают 9,1 гектара.

Специалисты рассказали, что препарат, которым обрабатывают поросль борщевика, для человека угрозу не несет, но эффективен от растения-вредителя.

Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение семейства «зонтичные». Жидкость, которая содержится в тканях растения, вызывает сильные и долго не заживающие ожоги на коже.

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