В эти выходные в Касимове прошел фестиваль воздушных змеев «Выше радуги». Об этом сообщает городская администрация.

Мероприятие состоялось на городском аэродроме. Сообщается, что фестиваль проходит в Касимове более 20 лет.

В программе праздника — конкурс на лучшего воздушного змея, концерт, катание на лошадях, аттракционы.

Также в рамках фестиваля состоялся второй этап открытого Чемпионата и первенства по автокроссу на кубок г. Касимова. В нем участвовали как местные спортсмены, так и спортсмены из других регионов страны.