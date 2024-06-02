Воскресенье, 2 июня, 2024

В Касимове прошел фестиваль воздушных змеев

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/gorodkasimov

В эти выходные в Касимове прошел фестиваль воздушных змеев «Выше радуги». Об этом сообщает городская администрация.

Мероприятие состоялось на городском аэродроме. Сообщается, что фестиваль проходит в Касимове более 20 лет.

В программе праздника — конкурс на лучшего воздушного змея, концерт, катание на лошадях, аттракционы.

Также в рамках фестиваля состоялся второй этап открытого Чемпионата и первенства по автокроссу на кубок г. Касимова. В нем участвовали как местные спортсмены, так и спортсмены из других регионов страны.

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