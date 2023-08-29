В Касимове проходят съемки художественного фильма

В Касимове снимают художественный фильм.

Об этом написал глава администрации города Иван Бахилов на своей страничке ВКонтакте.

Руководитель выложил фотографию с актрисой Ириной Пеговой и подписал:

«Наш город всегда привлекал кинорежиссером для съёмок фильмов. В настоящее время проходят съёмки ещё одного художественного фильма для показа на больших экранах».

Какой именно фильм снимают – не уточняется. Но по словам Бахилова, это будет картина о жизни, любви и проблемах молодежи в маленьком провинциальном городе.