В Касимове отреставрируют дом Пастернака

В Касимове восстановят дом Пастернака, об этом заявил глава городской администрации Иван Бахилов во время своего прямого эфира.

Дом писателя Бориса Пастернака, в котором он гостил летом 1920 года, находится в разрушенном состоянии. Сейчас, по словам Ивана Бахилова, найдены активные молодые предприниматели, готовые провести восстановление культурного объекта. Кроме этого будет благоустроена и улица, на которой расположен дом.

«Это будет ещё одна локация, которая будет привлекать туристов», – отметил глава Касимова.