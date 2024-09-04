Среда, 4 сентября, 2024

В Касимове откроют Школу гидов

Автор: Кристина Аманн

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Фото из Телеграм канала Типичный Касимов

Уже в 2024 году в Касимове появится Школа гидов. Об этом сообщил глава глава администрации Иван Бахилов на заседании правительства региона. Он отметил, что образовательными программами касимовской Школы гидов смогут воспользоваться коллеги из других районов области.

Иван Бахилов рассказал, как благоустраивают город, какие изменения уже в нем произошли и что планируется сделать в ближайшее время. Сейчас в Касимове разрабатывается пешеходный маршрут, продолжительность которого составит 6 километров. Реализуется проект по увеличение набережной. До 1 октября его планируют завершить полностью, после чего набережная станет больше на 300 м.

В Касимове строят два глэмпинговых посёлка. На берегу Сынтульского озера готовят проект «Касимовские зори-2». Иван Бахилов также подчеркнул, что Касимов вошёл в «Золотое кольцо» по воде.

Все эти изменения благоприятно влияют на увеличение туристического потока. За 8 месяцев 2024 года город посетили 100 тысяч человек.

Губернатор Павел Малков отметил, что Касимов заметно преобразился. Теперь нужно приступить к благоустройству второго корпуса торговых рядов.

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