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Пятница, 17 декабря, 2021
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В Карелии умер мужчина после скандала с транспортировкой на гемодиализ

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В Олонце местная жительница Алевтина Шидарева рассказала о смерти мужа, которого она хотела транспортировать на гемодиализ в Лодейное поле Ленобласти, пишет МК.

«Прими душу светлую, чистую, безгрешную. Береги ее там в царствии небесном! А ты жди меня!» – написала женщина.

Ранее Олонецкая ЦРБ заявила, что выделила машину для доставки отказавшегося от госпитализации пациента с заболеванием почек.

Однако его супруга обвинила чиновников в дезинформации, поскольку, по ее словам, транспорт так никто и не выделил.

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