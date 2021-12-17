В Карелии умер мужчина после скандала с транспортировкой на гемодиализ

В Олонце местная жительница Алевтина Шидарева рассказала о смерти мужа, которого она хотела транспортировать на гемодиализ в Лодейное поле Ленобласти, пишет МК.

«Прими душу светлую, чистую, безгрешную. Береги ее там в царствии небесном! А ты жди меня!» – написала женщина.

Ранее Олонецкая ЦРБ заявила, что выделила машину для доставки отказавшегося от госпитализации пациента с заболеванием почек.

Однако его супруга обвинила чиновников в дезинформации, поскольку, по ее словам, транспорт так никто и не выделил.