В Калуге рабочие разрыли железнодорожные переезды и исчезли

Собственники железнодорожных переездов на улице Московской и Грабцевское шоссе создали проблемы калужским водителям, пишет Калуга-поиск.

Глава управления городского хозяйства Александр Шпиренко рассказал, что рабочие разрыли дорожное полотно на этих участках, не уведомив об этом власти города и ГИБДД. Также они не выставили дорожные знаки и буквально пропали, не завершив работу.

«Мы в воскресенье утром подключились, заставили подрядчика выйти. Вчера вечером работы были закончены, приведены в нормативное состояние», – пояснил Шпиренко.

По его словам, сейчас чиновники готовят обращение в транспортную прокуратуру.

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