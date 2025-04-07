В какие цвета нельзя красить пасхальные яйца, рассказал религиовед

Одним из главных символов Пасхи у христиан являются куличи и крашеные яйца. Но для окрашивания яиц подходит далеко не вся цветовая палитра, рассказал REGIONS преподаватель воскресной школы и религиовед Евгений Гнатенко.

«Пасха — светлый праздник, и разноцветные яйца — это не просто украшение, а символ с глубоким смыслом. Чаще всего их окрашивают в красный цвет и его оттенки — бордовый и оранжевый. Это идеальный выбор, потому что красный символизирует кровь Христа, пролитую за спасение человечества, и означает победу жизни над смертью», — отметил специалист.

По словам Гнатенко, тёмные цвета — чёрный, тёмно-коричневый и тёмно-синий — не подходят для этого радостного праздника, так как не отражают его светлый и жизнеутверждающий смысл.

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Он также напомнил, что традиция красить яйца в красный цвет уходит корнями в христианское предание о Марии Магдалине. Согласно легенде, она принесла императору Тиберию белое яйцо и произнесла: «Христос воскрес!». Тиберий усомнился в её словах и сказал, что воскресение мёртвых так же невозможно, как и превращение белого яйца в красное. В этот момент яйцо в его руках чудесным образом стало алым.

«Православная церковь не запрещает использовать другие цвета. Например, жёлтый символизирует солнце и благополучие, зелёный — пробуждение природы, а голубой — нежность и здоровье», — добавил религиовед.

Он также напомнил о натуральных способах окрашивания яиц. К примеру, луковая шелуха придаёт скорлупе насыщенный красный оттенок, свёкла — бордовый, а куркума — жёлтый. Если после варки натереть яйца растительным маслом, они приобретут красивый глянец.