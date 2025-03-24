В элитном ЖК «Роза Росса» сгорел пентхаус: что осталось от жилья за 3,6 миллиарда рублей

В Москве произошёл пожар в элитном жилом комплексе «Роза Росса». Огонь за считанные минуты охватил крышу здания и практически полностью уничтожил пентхаус площадью 150 квадратных метров, стоимость которого оценивается в 3,6 миллиарда рублей, сообщает Starhit.

Возгорание произошло в понедельник, 24 марта, в доме на Зубовской улице. Причины происшествия выясняются: прокуратура Центрального административного округа взяла дело под контроль.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы, сообщили в прокуратуре Москвы.

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Ведомство также опубликовало в телеграм-канале фотографии последствий пожара.

Фото: t.me/moscowproc