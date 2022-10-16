В Ярославской епархии ответили, будут ли мобилизовать священнослужителей

Священнослужители не планируют отправляться в зону специальной военной операции на Украине, рассказал 76.RU пресс-секретарь Ярославской епархии отец Александр Сатомский.

По его словам, священники не подлежат отправке ни по мобилизации, ни по другим нуждам.

«Священники занимаются окормлением (наставлением) мобилизованных на территории области, — рассказал Сатомский.

Представитель епархии уточнил, что как таковой отсрочки священнослужители они не получили.

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