Воскресенье, 16 октября, 2022
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В Ярославской епархии ответили, будут ли мобилизовать священнослужителей

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Священнослужители не планируют отправляться в зону специальной военной операции на Украине, рассказал 76.RU пресс-секретарь Ярославской епархии отец Александр Сатомский.

По его словам, священники не подлежат отправке ни по мобилизации, ни по другим нуждам.

«Священники занимаются окормлением (наставлением) мобилизованных на территории области, — рассказал Сатомский.

Представитель епархии уточнил, что как таковой отсрочки священнослужители они не получили.

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