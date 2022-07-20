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В Иванове выпустили постельное белье для детей с черепами

Уличный художник Максим Торопов разработал необычный принт для ивановского бренда детского постельного белья Wake me Wake, пишет Ivanovo News.

Как стало известно, главной темой стал череп. В комплекте использованы два рисунка: для простыни и наволочки, а также для пододеяльника.

«Нет никакого смысла его бояться: каждый человек является носителем черепа», – отметил Торопов.

Уроженец Иванова назвал подростковый период одним из самых сложных и важных в жизни, поскольку именно в это время формируются индивидуальность и вкус человека.

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