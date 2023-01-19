В Индустриальном парке «Рязанский» появился новый резидент

Одна из старейших компаний региона – ООО «Русвата» – стала резидентом Индустриального парка «Рязанский». Об этом в своём Telegram канале написал зампред областного правительства Артём Никитин.

Запуск новой современной линии по выпуску медицинской и гигиенической продукции с производственно-складским комплексом запланирован уже на начало следующего года. Продукция будет ориентирована на рынок массового потребления.

Заместитель председателя правительства региона подчеркнул важность специализации промышленной площадки на товарах, ставших дефицитными из-за ухода с рынка зарубежных компаний. В значительной степени запуск новой линии поможет импортозамещению.

Согласно предварительным расчётам, в месяц планируется выпускать примерно полторы тысячи упаковок влажных салфеток, более 500 тысяч разных видов повязок, бинтов и медицинских салфеток.

На первом этапе инвестпроекта новый резидент ИП «Рязанский», как ожидается, создаст 75 рабочих мест и постепенно увеличит число сотрудников до 250 человек. Общий объём инвестиций составляет около 1,4 млрд рублей.