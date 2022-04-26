В Хабаровске завуч вырвал клок волос у девятиклассницы, которая забыла дома сменку

Заместитель директора школы №58 в Хабаровске Александр Кузин вырвал клок волос у девятиклассницы, сообщается в телеграм-канале Amur Mash.

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Выяснилось, что перед первым уроком мужчина заметил грязную обувь на 15-летней девочке. Он сделал замечание ей и отправил домой. Однако школьница дождалась перемены и снова зашла в здание в тех же ботинках.

В итоге завуч разозлился, схватил ее за волосы и поволок к выходу. Все происходило на глазах у классного руководителя, однако она не вступилась за пострадавшую. По мнению руководства учреждения, у Кузина якобы соскользнула рука, когда он взял девочку за плечо.

В итоге принято решение уволить завуча. Директору школы объявят дисциплинарное взыскание.