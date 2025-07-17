В Горроще капитально ремонтируют теплотрассу, с 22 июля рязанцы останутся без горячей воды

В Горроще капитально отремонтируют участок теплотрассы на улице Гагарина от дома №1 по улице Черновицкой до дома №88 по улице Стройкова. Об этом рассказали в сюжете журналисты телеканала ТКР.

На этом участке уже перекрыто движение транспорта, подрядчик начал земляные работы. С 22 июля ожидается отключение горячей воды в некоторых домах микрорайона. Ориентировочно воды не будет до 25 августа.

Теплотрасса проложена в 1994 году, с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. Рабочим предстоит заменить трубы, а также поставить железобетонные короба для их защиты.

Также в ближайшее время запланирован капитальный ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте от улицы Павлова до улицы Сенной. В районе площади Ленина из-за этого могут возникнуть пробки.