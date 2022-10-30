Воскресенье, 30 октября, 2022
Татьяна Проводина

В ГИБДД уточнили информацию по ДТП с опрокинувшейся «скорой» в Рязани

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Фото из Телеграм канала аТипичная Рязань 18+

В аварии пострадали 30-летняя пассажирка УАЗа (машины скорой помощи) и 55-летняя пассажирка Peugeot. Они обращались за медицинской помощью. Предварительную информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло 30 октября около 16:50 возле дома 28 по улице Ленина. За рулём УАЗа находился 59-летний рязанец. Машина скорой помощи столкнулась с Peugeot, за рулём которого находился 55-летний мужчина.

Ведётся проверка случившегося.

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