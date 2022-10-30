В Рязани перевернулся автомобиль скорой помощи

В центре Рязани перевернулась на бок машина скорой помощи. Фото с места происшествия появились в Telegram канале аТипичная Рязань.

Инцидент произошёл 30 октября на перекрёстке улиц Свободы и Ленина.

В пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области сообщили, что произошло столкновение автомобиля скорой помощи и Peugeot. Водитель и пассажирка машины скорой получили травмы.

В ГИБДД отметили, что автомобиль скорой помощи двигался с включёнными световым и звуковым спецсигналами.

Ведётся проверка случившегося.

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