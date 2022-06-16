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Четверг, 16 июня, 2022

В финале Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» будут участвовать представители Рязанской области

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Татьяна Проводина

В финале Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» будут участвовать представители Рязанской области

https://www.ryazangov.ru/upload/iblock/c65/Img1.jpg

Ксения Воробьёва и Александр Поконин стали финалистами конкурса проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщило региональное Министерство по делам территорий и информационной политике. Информация размещена на сайте правительства Рязанской области.

Первый полуфинал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» прошёл в Челябинске. По итогам испытаний в финал вышли 50 участников из 18 регионов. Среди финалистов конкурса оказались представители Рязанской области Ксения Воробьёва, менеджер бронирования семейного парк-отеля «Фестиваль», и руководитель отдела корпоративных продаж санатория «Старица» Александр Поконин.

Победители финала конкурса смогут пройти стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества и получить гранты на реализацию туристических идей.

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