В финале Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» будут участвовать представители Рязанской области

Ксения Воробьёва и Александр Поконин стали финалистами конкурса проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщило региональное Министерство по делам территорий и информационной политике. Информация размещена на сайте правительства Рязанской области.

Первый полуфинал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» прошёл в Челябинске. По итогам испытаний в финал вышли 50 участников из 18 регионов. Среди финалистов конкурса оказались представители Рязанской области Ксения Воробьёва, менеджер бронирования семейного парк-отеля «Фестиваль», и руководитель отдела корпоративных продаж санатория «Старица» Александр Поконин.

Победители финала конкурса смогут пройти стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества и получить гранты на реализацию туристических идей.