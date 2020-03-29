В Лиссабоне открыли самый длинный европейский мост

К началу всемирной выставки «Экспо-98» в Лиссабоне был создан самый длинный (на тот момент времени) мост Европы – мост Васко да Гама (порт. Ponte Vasco da Gama). Его открытие также было приурочено, как это явствует из названия, к 500-летию первого путешествия Васко да Гама. Движение по нему было открыто 29 марта 1998 года.

До открытия в России автодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом в мае 2018 года мост Васко да Гама был самым длинным мостом в Европе.

Проектирование моста заняло годы, зато построили его за 18 месяцев – это рекорд для сооружений подобного рода. Этот мост соединил берега главной реки Португалии Тежу. Его общая протяженность составляет 17 тысяч 185 метров, протяженность надводной части – 10 километров. Ширина моста 31 метр, высота у подвесного 420-метрового центрального участка возрастает до 47 метров, чтобы крупные суда могли проплыть под ним.

Автор проекта Мишель Верложе более всего был озабочен проблемой землетрясений, которые нередки в этой местности. Он спроектировал очень легкий настил, полностью отделенный от пилонов с тем, чтобы свести к минимуму возможный риск от сейсмических колебаний.

Как и весь комплекс объектов, вантовый мост был рассчитан с большой сейсмической прочностью, так чтобы он выдержал без повреждений землетрясение с амплитудой, в четыре раза превышающей землетрясение, разрушившее Лиссабон в 1755 году (8,5 балла по шкале Рихтера). Не страшен ему и ветер скоростью до 250 км/час.

На мосту организовано реверсивное движение – если среднее количество автомобилей превышает 52 тысячи в сутки, то число полос увеличивается с шести до восьми. Мост рассчитан на 120 лет.

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