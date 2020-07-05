Родился Павел Пестель

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Русский дворянин, декабрист Павел Иванович Пестель родился (24 июня) 5 июля 1793 года в Москве, в лютеранской семье. Предки его отца были немцами, они поселились в нашей стране в конце 17 века. Иван Борисович Пестель на рубеже 18-19 веков был крупным чиновником, генерал-губернатором Сибири. По традициям тех лет юноша сначала обучался дома. В 1805 году его отправили в Дрезден, где Павел провел около четырех лет.

Возвратившись в Россию в 1810 году, Пестель обучался в Пажеском корпусе, который окончил блестяще. Его имя было занесено на мраморную доску, а выпускника определили в лейб-гвардии Литовский полк прапорщиком.

Пестель принимал участие в Отечественной войне, особо отличившись в ходе Бородинского сражения. После серьезного ранения его наградили золотой шпагой «За храбрость». Позже он был адъютантом графа Витгенштейна. Впоследствии участвовал в заграничных военных походах, где еще не раз был награжден за доблесть в различных сражениях.

С 1816 года Пестель участвовал в заседаниях масонских лож, в тот же период был принят в тайный Союз спасения и даже составил устав этой организации. Зимой 1816-1817 годов прослушал курс политических наук. В 1818 году в Тульчине размещался штаб второй армии, где было немало прогрессивно мыслящих офицеров, принимавших участие в Отечественной войне. Самые решительные из них объединилась в Тульчинскую управу тайного «Союза благоденствия», которая к 1823 году и стала руководящим центром Южного общества декабристов.

Отличавшийся блестящим умом, разносторонне образованный юноша и хороший оратор, Пестель стал одним из лидеров дворянских революционеров. В 1818 году он вошел в число членов Коренной управы «Союза благоденствия», а в 1821 году, после его самоликвидации, встал во главе Южного тайного общества. По сравнению с Северным, оно отличалось большей решимостью.

Полковник Павел Пестель был организатором и душой нового объединения. Среди молодых офицеров, которые собирались в его квартире, были князья Сергей Волконский, Александр Барятинский, Алексей Юшневский, а также ряд других активных участников декабристского восстания. Политической программой Южного общества стала «Русская правда», созданная Павлом Пестелем как основа будущей Конституции государства Российского. Документ приняли в 1823 году по итогам съезда в Киеве. Члены тайного общества предполагали установить республиканский строй, убив царя и совершив «военную революцию», другими словами, переворот.

В Тульчине Павлу Пестелю довелось встречаться с Александром Пушкиным. Поэт к тому времени уже давно стремился побывать в штабе Второй армии. Он имел немало знакомых в кругу революционно настроенных молодых офицеров. Встречи с декабристами и долгие искренние беседы о будущем России позже нашли отражение в творчестве великого отечественного литератора. В частности, Пушкин упоминает Тульчин и первых предсказателей свободы в одной из глав «Евгения Онегина».

Красноречия и природного обаяния Пестеля не хватило для того, чтобы убедить более умеренное Северное, общество, возглавляемое Никитой Муравьевым, объединиться. Окончательно решить вопрос о слиянии предполагалось в 1826 году.

Но накануне восстания на Сенатской площади Павла Пестеля арестовали по доносу. В первых числах 1926 года декабриста привезли в Петербург, поместив в каземат Петропавловской крепости. После многочисленных допросов, которые проводили Тайный комитет, Следственная комиссия и сам государь Николай I, Пестель признался в том, что помышлял изменить государственное устройство и действовал в пользу республиканского правления. Несмотря на призывы к истреблению членов августейшей фамилии, Пестель отказался считать себя «виновным перед Отечеством».

Суд над декабристами завершился летом 1826 года. Вердикт огласили в начале июля. К смертной казни, кроме Павла Пестеля, тогда были приговорены Кондратий Рылеев, Сергей Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский.

До наших дней сохранились пророческие слова Пестеля, прозвучавшие перед казнью: «Что посеял, то и взойти должно и взойдёт впоследствии непременно». Протоиерей Мысловский, присутствовавший на казни, вспоминал, что глава Южного общества сохранял присутствие духа. Перед эшафотом Пестель лишь сказал, что их можно было и расстрелять, ведь его соратники «никогда не отвращали тела своего ни от пуль, ни от ядер» и заслужили иной смерти, чем на виселице. Казнь декабристов состоялась (13) 25 июля 1826 года в Петропавловской крепости.

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