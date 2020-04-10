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Произошло крушение Ту-154 в Смоленске

Фото - ТАСС

Катастрофа Ту-154 в Смоленске — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 10 апреля 2010 года. Президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF101 по маршруту Варшава—Смоленск, но при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа; в их числе президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти всё высшее военное командование и общественные и религиозные деятели. Они летели в Россию с частным визитом в качестве польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Катастрофа под Смоленском стала крупнейшей по числу жертв среди авиакатастроф, в которых погибали первые лица государства.

Расследованием Межгосударственного авиационного комитета (МАК) России было установлено, что все системы самолёта до столкновения с землёй работали нормально; из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки, о чём экипаж рейса 101 был извещён. В окончательном отчёте расследования МАК назвал причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолёта и психологическое давление на него.

Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив в качестве фактора происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полёта со стороны диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный, и указала на недостатки в техническом обеспечении аэродрома, но в 2018 году выводы этой комиссии были аннулированы и было инициировано повторное расследование.

25 апреля 2018 года новая польская правительственная подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы опубликовала технический отчёт повторного расследования причин катастрофы, в котором причиной падения самолёта назван взрыв в его крыле до падения на землю. Однако по словам МИД России и президента Российской Федерации Владимира Путина, повторное расследование преследует исключительно политические цели.

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