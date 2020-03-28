День основания московского Большого театра

28 марта 1776 года известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на десять лет. Эта дата и считается днем основания московского Большого театра.

Компаньоном Урусова стал англичанин, выпускник Оксфорда, Маккол Медокс. Медокс приехал в Россию преподавать математику будущему императору Павлу I, но ненароком увлекся сценой.

Сначала коллектив актерской труппы состоял из 43 человек: 13 артистов, 9 актрис, 4 танцовщиц, 3 танцоров, балетмейстера и 13 музыкантов. Причем на первом этапе существования театра оперная и драматическая труппы составляли единое целое, а состав был самым разнообразным: от крепостных артистов — до приглашенных из-за границы звезд.

Труппа давала спектакли в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, а в 1780 году в Москве было выстроено новое, теперь уже каменное здание – на том самом месте, где теперь Большой театр. Правда, театр изначально фасадом выходил на Петровку и потому назывался Петровским. Это был первый в Москве постоянный театр. Однако в 1805 году здание сгорело. До 1825 года спектакли ставились на различных театральных площадках.

В начале 20-х годов 19 века Петровская площадь была полностью перестроена в стиле классицизма по замыслу архитектора Осипа Бове. По его же проекту в 1824 году было построено и новое здание Большого театра на месте бывшего Петровского. Но в марте 1853 года снова случился пожар, причину которого не смогли установить. В огне погибли театральные костюмы, декорации спектаклей, архив труппы, часть нотной библиотеки, редкие музыкальные инструменты, и, конечно, пострадало само здание театра.

Был объявлен конкурс на проект восстановления здания театра, в котором победил план, представленный Альбертом Кавосом. Летом 1856 года восстановленный Большой театр был открыт.

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