В ДТП в Рыбновском районе погиб 18-летний пассажир

20 декабря, примерно 06:30, в Рыбновском районе на 7-ом километре от автодороги М-5 «Урал»-Рыбное-Константиново», 20-летний житель города Рыбное, управляя автомобилем «Ваз 210740», совершил столкновение с автомобилем «Газ 2818», под управлением 43-летнего жителя Рыбновского района.

➡️В результате происшествия 18-летний пассажир автомобиля «Ваз 210740» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Ваз 210740», а также его пассажиры в возрасте 17-ти и 18-ти лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

⚠️По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.