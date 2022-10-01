В ДТП с эвакуатором под Рязанью три человека погибли, четверо пострадали

Три человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП на 434-м километре автодороги Р-132 в Клепиковском районе. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

1 октября в 12.50 столкнулись эвакуатор на базе автомобиля «Хёндай» и грузовой «Камаз». После этого эвакуатор оказался на встречке где столкнулся с автомобилями «Рено Флюенс» и «Мицубиси Лансер».

На месте аварии погибли водитель и два пассажира «Рено», ещё один пассажир, водитель и пассажир «Мицубиси», а также человек, управлявший эвакуатором, получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.