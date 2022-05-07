В ДТП с автомобилем из кортежа главы Калмыкии погиб 11-летний ребёнок

На трассе Элиста — Астрахань автомобиль Land Cruiser-200 из кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой КИА, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным Baza, в момент аварии в КИА находилось 5 человек. Один из пассажиров — 11-летний ребёнок — погиб.

В джипе из кортежа главы Калмыкии находилось трое человек. Водитель сейчас находится в статусе подозреваемого под подпиской о невыезде.

Глава Бату Хасикова возвращался с торжественного митинга на военном мемориале в поселке Хулхута.