14.2 C
Рязань
Среда, 29 июня, 2022

В ДТП на Солотчинском шоссе пострадал один человек

spot_img
Татьяна Проводина

В ДТП на Солотчинском шоссе пострадал один человек

Водитель Lada Kalina получил травмы при аварии на Солотчинском шоссе. ДТП произошло накануне около 22:40 возле дома 2а. В Госавтоинспекции сообщили предварительную информацию.

31-летний водитель Lada Kalina поворачивал на регулируемом перекрёстке налево. Не уступив дорогу, он столкнулся с другим автомобилем Lada Kalina и Subaru Forester.

Водитель первой Lada Kalina был травмирован при аварии, ему оказали медпомощь.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.

Накануне поздно вечером сообщалось о ДТП на перекрёстке улицы Кальной и Солотчинского шоссе.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7