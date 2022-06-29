В ДТП на Солотчинском шоссе пострадал один человек

Водитель Lada Kalina получил травмы при аварии на Солотчинском шоссе. ДТП произошло накануне около 22:40 возле дома 2а. В Госавтоинспекции сообщили предварительную информацию.

31-летний водитель Lada Kalina поворачивал на регулируемом перекрёстке налево. Не уступив дорогу, он столкнулся с другим автомобилем Lada Kalina и Subaru Forester.

Водитель первой Lada Kalina был травмирован при аварии, ему оказали медпомощь.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.

Накануне поздно вечером сообщалось о ДТП на перекрёстке улицы Кальной и Солотчинского шоссе.