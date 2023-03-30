В «День Рахманинова» в Рязанской области пройдёт более 100 мероприятий

Более 100 мероприятий пройдут 1 апреля в Рязанской области в рамках Всероссийской акции «День Рахманинова». Об этом сообщила министр культуры региона Марина Кауркина.

В учреждениях культуры региона состоятся концерты и часы музыки, лекции и открытые уроки, открытие выставок и кинопоказы, познавательные викторины и квесты.

Рязанский художественный музей имени И. П. Пожалостина приглашает на концерт солистов музыкального театра Ирины Мезеневой (сопрано) и Евгения Антипова (фортепиано).

В Рязанском музыкальном колледже имени Г. и А. Пироговых состоится лекция-концерт «С. В. Рахманинов: последний рыцарь прекрасной эпохи»

Студенты и преподаватели Рязанского колледжа культуры организовали тематический вечер «Гений русской мысли».

Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера приглашает на музыкально-литературную композицию «Как щедро льются эти звуки», которая состоится на тематической выставке художественных работ.

В Рязанской библиотеке имени Горького пройдет показ фильма Галины Огурной и Андрея Кончаловского «Гении. Сергей Рахманинов».

А юные посетители областной детской библиотеки познакомятся с биографией и творчеством музыканта на книжной выставке.