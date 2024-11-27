В декабре жители Рязани смогут наблюдать три звездопада

Жители Рязани смогут увидеть три звездопада в декабре. Более того, один из них уже начался, и его можно наблюдать. Об этом сообщил старший сотрудник отдела исследований Солнечной системы ИА РАН Сергей Нароенков в разговоре с «Москвой 24».

С 20 октября по 10 декабря действует метеорный поток Северные Тауриды. Пик его активности уже прошел, но в ясную погоду после 19:00 можно заметить вылетающие небесные тела.

В ночь с 13 на 14 декабря будет пик звездопада Геминиды. По словам астронома, ожидается до 150 метеоров в час. Наблюдать за потоком можно всю ночь, начиная с 21:00.

Метеорный поток Урсиды можно будет увидеть в небе с 17 по 26 декабря. Однако этот звездопад будет слабым — всего 10 небесных тел в час. Пик его активности придется на 21-е и 22-е, наблюдать лучше с 21:00.