В Дашково-Песочне при пожаре погиб мужчина.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 25 июля в 19 часов 19 минут. Загорелась квартира в 13-этажном кирпичном доме. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

В 19:41 пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Три человека были эвакуированы, мужчина 1971 года рождения погиб. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля и 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.