В четверг семь улиц Рязани останутся без холодной воды

В четверг, 13 января, в Рязани отключат холодную воду на семи улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Без воды останутся жители посёлка Южный. Там запланировали ремонт водопровода.

С 09.30 до 17.00 воды не будет в доме 37 корп. 2 по улице Щорса.

До 20.00 по следующим адресам:

улица Корнилова дома 2а, 2б,

улица Нахимова дома 2б, 2в,

улица Ушакова дома 2а, 2б,

улица Гайдара дом 2а,

улица Черновицкая дом 32 корп. 2,

улица Кутузова дома с 1 по 63 (нечётная сторона), дома 2 — 62 (чётная сторона).

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Местных жителей информируют о том, что подвоз технической воды будет организован по адресу: улица Черновицкая дом 32 корп. 2.