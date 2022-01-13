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Четверг, 13 января, 2022
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В четверг семь улиц Рязани останутся без холодной воды

7info7

В четверг, 13 января, в Рязани отключат холодную воду на семи улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Без воды останутся жители посёлка Южный. Там запланировали ремонт водопровода.
С 09.30 до 17.00 воды не будет в доме 37 корп. 2 по улице Щорса.

До 20.00 по следующим адресам:

  • улица Корнилова дома 2а, 2б,
  • улица Нахимова дома 2б, 2в,
  • улица Ушакова дома 2а, 2б,
  • улица Гайдара дом 2а,
  • улица Черновицкая дом 32 корп. 2,
  • улица Кутузова дома с 1 по 63 (нечётная сторона), дома 2 — 62 (чётная сторона).
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Местных жителей информируют о том, что подвоз технической воды будет организован по адресу: улица Черновицкая дом 32 корп. 2.

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