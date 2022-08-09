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В центре Вологды нашли останки мертвого ребенка

Фото: Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Археологи в ходе раскопок обнаружили в центре Вологды останки ребенка, пишет портал Вологда-поиск.

Страшная находка была сделана на территории флигеля дома Засецких. По словам директора научно-производственного центра «Артефакт» Алексея Федорова, несколько веков назад смертность среди малолетних была очень высока.

«Некрополь располагался посреди города, на нем хоронили всех умерших. Мы планируем спуститься еще ниже, там могут быть захоронениях в гробах-колодах», — рассказал Федоров.

Как стало известно, специалистам удалось добраться до слоя XV–XVI веков.

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