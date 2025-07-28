В центре Рязани ограничат движение транспорта в День ВДВ

Администрация Рязани сообщила об ограничении движения транспорта в связи с празднованием Дня ВДВ.

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых Дню Воздушно-десантных войск, в городе будут введены временные ограничения:

С 23:00 1 августа до 11:00 2 августа будет запрещена парковка частного транспорта на площади им. генерала армии В.Ф. Маргелова.

С 23:00 1 августа до 14:00 2 августа парковка будет ограничена на территории, прилегающей к стадиону «Рязань Арена» ГАУ ДО РО «СШОР «Олимпиец».

2 августа с 06:00 до 14:00 планируется временное перекрытие движения транспорта по съезду к стадиону с улицы Маяковского.

Горожан просят учитывать данные ограничения при планировании маршрутов и парковки.