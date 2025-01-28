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Фото: t.me/overhear_ryazan
Экология, природа, животные

В центре Рязани ловят агрессивную собаку

Алексей Самохин

Днём во вторник, 28 января, в центре Рязани идёт отлов агрессивной собаки, сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани». 

По словам автора поста, белая собака с чёрными пятнами с жёлтой клипсой может находиться в стае с чёрными псами. Район перемещения: площадь Мичурина, посёлок Шлаковый, Центральный рынок, улица Спортивная, Мемориальный парк. 

Рязанцев, заметивших собаку, просят звонить по телефону: 89036407888.

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Ранее появилось сообщение о нападении стаи собак на рязанку около кафе «На углях» в посёлке Шлаковый. Одна из них прокусила женщине ногу. 

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© Информационное агентство 7info

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