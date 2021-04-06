В библиотеке имени Горького открылась выставка ко Дню космонавтики

5 апреля в Рязанская Областной универсальной научной библиотеке имени Горького в рамках молодежного патриотического форума «Наука побеждать» состоялось открытие выставочного проекта «Гагарин. Время первых!». Выставку приурочили к 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос.

На выставке представлены издания из фонда библиотеки, экспонаты из коллекций президента Союза филокартистов России Арсена Мелитоняна, американского историка культуры Кэри Линн Рэди.

Также свои экспонаты представили музей космонавтики им. К.Э. Циолковского, школа №16, ресурсный центр дополнительного образования, а также рязанские коллекционеры-любители.

Выставка продлится до 25 апреля.