В библиотеке им. Горького в Рязани пройдёт литературный вечер, посвящённый 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького 20 октября в 13:30 состоится литературный вечер «Дуновение вдохновения», посвящённый 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой.

Мероприятие организуют Горьковская библиотека и РГУ имени С.А. Есенина.

Речь пойдёт о жизненном и творческом пути поэтессы. Стихи Марины Цветаевой продекламируют студенты РГУ. Романсы на стихи поэтессы исполнит руководитель «Мама Jazz», участница проекта «Голос» на Первом канале Элла Хрусталёва.

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