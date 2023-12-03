Воскресенье, 3 декабря, 2023
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В Белгороде учитель и восьмиклассник устроили перепалку на уроке

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В школе №17 Белгорода преподаватель и восьмиклассник устроили перепалку на уроке, пишет портал «Бел.Ру».

По предварительной версии, учитель и его подопечный не стеснялись в выражениях. Так мальчик матерился и, предположительно, использовал бранное слово из трех букв.

В городском управлении образования сообщили, что ответственные органы проводят служебное расследование.

Министр образования Андрей Милехин подчеркнул, что учитель не имел права так себя вести на уроке, но и действия ученика требуют проверки.

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