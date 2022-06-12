В Балашихе вылезшая из унитаза крыса укусила 9-летнего ребёнка

В подмосковной Балашихе вылезшая из унитаза крыса укусила 9-летнего ребёнка, сообщает Telegram-канал «Shot».

Как рассказали родители пострадавшего мальчика, их сын пошёл утром в туалет. Через некоторое время раздался крик. Выяснилось, что школьника укусил огромный грызун.

Отец мальчика утопил животное, но тот застрял в трубе унитаза. Сам ребёнок, по словам родителей, испытал сильный стресс; его успокаивали врачи скорой помощи.

Сейчас семья намерена привлечь к ответственности управляющую компанию.