В августе Лыбедский бульвар на несколько дней станет центром народных мотивов

С 23 по 26 августа Лыбедский бульвар в Рязани станет центром народных мотивов. Во время проведения Международного форума древних городов там будет работать творческий городок «Лыбедь нарядная».

Ярмарки, представления, вокальные и танцевальные действа, выставки — всё это с утра до вечера будет радовать рязанцев. Более 180 лучших мастеров из Рязанской, Московской, Ярославской, Тамбовской, Нижегородской, Тверской, Волгоградской, Ивановской, Липецкой, Смоленской и Костромской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Удмуртия и Республики Беларусь представят свои изделия на открытой межрегиональной выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремёсел.

Для всех желающих сделать что-либо своими руками организаторы подготовят мастер-классы. Можно научиться кружевоплетению на коклюшках, изготовлению традиционных народных текстильных кукол и детских украшений, созданию украшений из бисера и лент, гончарному ремеслу, плетению из бересты и многому другому.

Возрастное ограничение 6+