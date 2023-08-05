Суббота, 5 августа, 2023
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В августе Лыбедский бульвар на несколько дней станет центром народных мотивов

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С 23 по 26 августа Лыбедский бульвар в Рязани станет центром народных мотивов. Во время проведения Международного форума древних городов там будет работать творческий городок «Лыбедь нарядная».

Ярмарки, представления, вокальные и танцевальные действа, выставки — всё это с утра до вечера будет радовать рязанцев. Более 180 лучших мастеров из Рязанской, Московской, Ярославской, Тамбовской, Нижегородской, Тверской, Волгоградской, Ивановской, Липецкой, Смоленской и Костромской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Удмуртия и Республики Беларусь представят свои изделия на открытой межрегиональной выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремёсел.

Для всех желающих сделать что-либо своими руками организаторы подготовят мастер-классы. Можно научиться кружевоплетению на коклюшках, изготовлению традиционных народных текстильных кукол и детских украшений, созданию украшений из бисера и лент, гончарному ремеслу, плетению из бересты и многому другому.

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