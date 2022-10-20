В антикоронавирусное распоряжение губернатора Рязанской области внесли изменения

Губернатор Рязанской области Павел Малков внёс изменения в распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Документ, подписанный 20 октября, опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Изменения касаются формулировки предписаний, которая теперь заменяется на слово рекомендовать.

Официально:

пункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«- обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах с максимально возможным социальным дистанцированием, но не менее 1,5 метра.»;

3) в абзаце втором пункта 14 слова «обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах» заменить словами «рекомендовать обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах»;

4) абзац девятнадцатый пункта 25 признать утратившим силу;

5) в абзаце первом пункта 29 слова «руководителям транспортных организаций, расположенных на территории Рязанской области и осуществляющих перевозки по регулярным маршрутам» заменить словами «рекомендовать руководителям транспортных организаций, расположенных на территории Рязанской области и осуществляющих перевозки по регулярным маршрутам»;

6) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Рекомендовать:

— гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

— органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);»;

7) абзац третий пункта 44 изложить в следующей редакции:

«рекомендовать ежедневно проводить влажную уборку и профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах.».

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