В администрации Рязани прошло заседание антитеррористической комиссии

1 октября под председательством главы администрации Рязани Виталия Артемова состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии. В совещании участвовали представители федеральных и региональных органов власти, силовых структур, а также руководители структурных подразделений администрации.

Основной темой обсуждения стала деятельность по повышению защищенности информационной инфраструктуры города Рязани от неправомерных воздействий. На совещании были рассмотрены комплексные меры для защиты информационной инфраструктуры, применяемые в администрации Рязани. Введенные в эксплуатацию информационные системы, в которых осуществляется обработка персональных данных, аттестованы на соответствие требованиям по защите информации.

Руководителям подразделений, являющихся отдельными юридическими лицами, рекомендовано предусмотреть возможность обучения лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности, по программам дополнительного профессионального образования.

Также на заседании АТК рассмотрели меры по защите критической информационной инфраструктуры МУП «РМПТС». В целях обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты на предприятии используется сертифицированное программное обеспечение, доверенные программно-аппаратные комплексы.

Кроме того, членам комиссии представлена актуализированная версия регламента осуществления мониторинга политических, социально-экономических и других процессов, влияющих на противодействие терроризму. Результаты мониторинга анализируются для выявления новых потенциальных угроз, которые учитываются при планировании деятельности Комиссии.

По итогам заседания даны протокольные поручения и определены ответственные исполнители.