В 2026 году в Рязанской области приведут в порядок 26 общественных пространств, которые выбрали жители — Павел Малков

В следующем году в Рязанской области приведут в порядок 26 общественных пространств, которые выбрали жители. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя работу по благоустройству общественных пространств, которая ведется в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Павел Малков подчеркнул: «Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» создаем и обновляем парки, пешеходные улицы и общественные пространства по всей Рязанской области. В следующем году приведем в порядок 26 общественных пространств, которые выбрали жители на проекте «Формирование комфортной городской среды».

Территории для обновления выбрали сами жители в ходе онлайн-голосования. В рамках программы, которая работает с 2017 года, в регионе преобразили в целом уже более 200 территорий.

Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным отмечено, что всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в России благоустроено почти 9 тысяч парков. Каждый из них – это забота о семьях и будущем детей, место для встреч, активного отдыха и семейного досуга. Кроме того, проекты благоустройства всегда разрабатываются с учетом потребностей всех возрастных групп и маломобильных граждан.

«Благоустройство общественных пространств – важная часть развития регионов. Благодаря такой работе преображаются населенные пункты, улучшается качество жизни людей, создаются пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьей и общения. Эта работа соответствует приоритетам, обозначенным Президентом России», – сказал Марат Хуснуллин.