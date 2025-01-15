В 2025 году планируется провести 130 мероприятий в честь юбилея Сергея Есенина

В 2025 году исполнится 130 лет со дня рождения Сергея Есенина, в честь этого события в Рязанской области планируется провести 130 мероприятий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампред правительства Артём Никитин.

В плане на год проекты и акции научной и выставочной направленности, реконструкция объектов музея и цикл культурно-массовых мероприятий. В том числе это фестивальное лето на родине поэта в Константиново.

Планируется выпуск 2-х томов Есенинской энциклопедии, тематические есенинские выставки в Китае, Азербайджане, Северной Осетии, в Алтайском крае и в Нижнем Новгороде.

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В честь 130-летнего юбилея реализуют проект «Всемирная карта Есенинских мест», с 3 по 5 октября проведут традиционный Всероссийский праздник поэзии. Приглашенный гость – Сергей Безруков даст свой знаменитый спектакль.