Четверг, 16 ноября, 2023
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В 2024 году новые школы построят в трех микрорайонах Рязани

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Изображение от Freepik

В 2024 году новые школы построят в Семчине, в районе ЖК «Олимпийский» и в микрорайоне ДПР-7, 7А.

Об этом было сказано во время рассмотрения проекта бюджета Рязани на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов в гордуме.

Кроме этого, в городе запланированы строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк» и проектно-изыскательские работы для строительства школы в районе стадиона «Спартак».

На инвестиции в объекты капстроительства в новом бюджете предусмотрен 1 миллиард 327 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы.

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