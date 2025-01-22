В 2024 году МФЦ Рязанской области обработал порядка миллиона обращений

МФЦ Рязанской области подвело итоги работы за предшествующий год. По всей области специалисты центров «Мой Документы» обработали порядка миллиона обращений граждан. Наиболее востребованными стали услуги федеральных органов, таких как Росреестр и Управление по вопросам миграции УМВД России. Не потеряла своей актуальности услуга по регистрации на портале «Госуслуг».

Сейчас сеть МФЦ Рязанской области охватывает больше 99% населения региона и состоит из 167 офисов. Услуги можно получить в новых территориально обособленных структурных подразделениях в ТРЦ «Виктория Плаза» и в микрорайоне Солотча. Расширяя возможности для жителей области, в том числе и для бизнеса, в прошлом году количество услуг, предоставляемых офисами, стало на 38 больше и достигло практически 450. 18 из них — новые услуги для представителей бизнеса.

В прошлом году сотрудники МФЦ продолжали работать над оптимизацией процедуры предоставления услуг, расширять возможности цифровых сервисов, привлекать молодые кадры из числа студентов рязанских ВУЗов, которые уже во время учебы могут устроиться на работу в офисы «Мой документы». Теперь узнать больше о работе МФЦ можно на специальном ресурсе ведомства.

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По итогам ежеквартального мониторинга деятельности, проводимом Минэкономразвития России, в трех кварталах 2024 года МФЦ Рязанской области вошел в группу регионов с высокой эффективностью организации деятельности сети.