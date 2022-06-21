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Вторник, 21 июня, 2022

В 2021 году в Рязани отремонтируют 47 участков улиц «картами» и 20 участков по контрактам

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7info

В 2021 году в Рязани отремонтируют 47 участков улиц «картами» и 20 участков по контрактам

21 июня на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации Рязани о ремонте дворовых территорий и проездов к ним, ямочном ремонте дорог, ремонте дорог «картами», ремонте в рамках программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани».

Так, в городе в этом году отремонтируют 47 участков улиц «картами» и 20 участков по контрактам, сообщила пресс-служба гордумы.

Среди них дороги в разных районах города, на плохое состояние которых жаловались жители и депутаты. Например, участок улицы Стройкова, ведущий к Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

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