В 2021 году в Рязани отремонтируют 47 участков улиц «картами» и 20 участков по контрактам

21 июня на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации Рязани о ремонте дворовых территорий и проездов к ним, ямочном ремонте дорог, ремонте дорог «картами», ремонте в рамках программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани».

Так, в городе в этом году отремонтируют 47 участков улиц «картами» и 20 участков по контрактам, сообщила пресс-служба гордумы.

Среди них дороги в разных районах города, на плохое состояние которых жаловались жители и депутаты. Например, участок улицы Стройкова, ведущий к Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.