Суббота, 2 сентября, 2023
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Установлены обстоятельства смерти женщины, выпавшей из окна на улице Зеленой

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Фото: интернет-портал «Ya62»

Следственный комитет рассказал обстоятельства гибели женщины, которая днем 2 сентября в Дядьково выпала из окна.

Погибшая была 1987 года рождения. При жизни женщина злоупотребляла алкоголем и принимала психотропные препараты. По информации следствия, у нее были проблемы с семьей: погибшая переживала из-за смерти матери, которой не стало семь лет назад, у ребенка женщины обнаружили рак.  

Как сообщила пресс-служба СК Рязанской области интернет-порталу «Ya62», женщина вышла покурить на балкон, присела, свесив ноги из окна, и выпала.

Напомним, днем в СМИ появилась информация, что на улице Зеленой в Рязанском районе из окна одного из домов выпал человек.

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