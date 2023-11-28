Уничтожение беспилотника в Рязани: что известно

Вечером 27 ноября в Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. Собрали информацию, известную на данный момент.

Первые сообщения, как это часто бывает, появились в социальных сетях. Жители Рязани заявили о громких хлопках, услышанных в разных районах города. По разным данным, их было от 2 до 4.

Практически сразу возникли предположения о работе ПВО.

Официальное подтверждение от министерства обороны России появилось в телеграм-канале ведомства в 22.10. Чуть ранее информация стала доступна на лентах федеральных информагентств.

— Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области, — говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Одновременно в социальных сетях стали появляться видеозаписи работы ПВО.

До сих пор непонятно, куда направлялся беспилотник. Крупные телеграм-каналы делают предположения об атаке на аэродром в Дягилеве или на нефтезавод.

В любом случае, атака для ВСУ получилась неудачной. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, люди не пострадали, на земле разрушений нет.

Жители Рязани в социальных сетях благодарят военных ПВО, чётко выполнивших свою задачу.