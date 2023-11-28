Уничтожение беспилотника в Рязани: что известно

Вечером 27 ноября в Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. Собрали информацию, известную на данный момент.
Первые сообщения, как это часто бывает, появились в социальных сетях. Жители Рязани заявили о громких хлопках, услышанных в разных районах города. По разным данным, их было от 2 до 4.
Практически сразу возникли предположения о работе ПВО.
Официальное подтверждение от министерства обороны России появилось в телеграм-канале ведомства в 22.10. Чуть ранее информация стала доступна на лентах федеральных информагентств.
Одновременно в социальных сетях стали появляться видеозаписи работы ПВО.
До сих пор непонятно, куда направлялся беспилотник. Крупные телеграм-каналы делают предположения об атаке на аэродром в Дягилеве или на нефтезавод.
В любом случае, атака для ВСУ получилась неудачной. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, люди не пострадали, на земле разрушений нет.
Жители Рязани в социальных сетях благодарят военных ПВО, чётко выполнивших свою задачу.