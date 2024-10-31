Улица Радищева в Рязани: от первого кинотеатра и «фамильных» домов до пустырей

Улицу Радищева в Рязани смело можно назвать улицей контрастов. Здесь уживаются современные многоэтажки оригинальной архитектуры с пустырями и со старинными зданиями, построенными ещё в дореволюционные годы. О том, что представляла из себя эта улица в прошлом, рассказывает краевед Евгений Данилин.

Личное воспоминание

8 августа 1919 года улица Левицкая (до 1863 года – Зарядская) была переименована в честь русского прозаика, поэта и философа А.Н. Радищева. Эта городская магистраль параллельна соседним улицам Ленина (Астраханской) и Горького. Начинается же она от перекрёстка с улицей Есенина.

Сейчас дом №1 по улице Радищева – это так называемый культурно-развлекательный центр, основные площади которого заняты арендаторами различных профилей. Так что лично я назвал бы этот центр просто торговым. Появился он не на пустом месте. Фактически этот центр – реконструированное здание первого в Рязани широкоформатного кинотеатра «Ока». Это учреждение культуры было открыто в апреле 1967 года.

Рязанцы были поражены огромными по тем временам размерами экрана (11 на 22 метра). Зрительный зал вмещал 850 человек. И в день открытия кинотеатра, когда состоялся общественный просмотр фильма «Залпы Авроры», не было ни одного свободного места. Причём первыми зрителями были строители – те, кто соорудил для жителей города ещё один оплот тогдашней культуры.

У меня же с этим кинотеатром связаны личные воспоминания. Хорошо помню, что в сентябре 1967 года в «Оке» был организован просмотр детских фильмов для учащихся младших классов близлежащих школ города. И весь наш 3-й «А» школы №1 г. Рязани учительница Евгения Васильевна Кузнецова привела на бесплатный сеанс фильма «Морозко». Впечатление от просмотра этого фильма осталось у меня на всю жизнь. Медленно-медленно в зрительном зале погас свет, и началось волшебное таинство. Такое было впечатление, что происходящее на экране действо – не какая-то представленная в широком формате сказка, а нечто такое, что помогает лучше осознать такие понятия, как добро и зло. Сейчас я время от времени просматриваю этот фильм, и лично мне он кажется гениальным.

Засыпанный овраг

В доме №5 размещаются Рязанские городские электрические распределительные сети (РГРЭС). И за ним по нумерации сразу же следует под номером 11 современная высотка (при её возведении дома под №№ 7 и 9 были снесены). За домом 22А расположена автостоянка. Потом следуют перекрёсток с Бульварным переулком и Верхний городской сад. Некоторые «краеведы», рассказывая об этом месте, увлекательно живописуют о тех рязанцах, которые здесь жили в позапрошлом веке и даже ранее. На самом же деле по улицу Левицкую (нынешнюю Радищева) здесь тогда пересекал большой овраг. Он проходил по тому месту, где сейчас стоит в Верхнем городском парке бюст Есенину, пересекал Астраханскую улицу и далее уходил вниз, на территорию нынешнего Нижнего парка. А засыпали его только после Великой Отечественной войны (кстати, тогда же появился и Бульварный переулок, ранее такого топонима в Рязани не было).

Дом Костылевых

Значащийся сейчас под №41 дом до 1916 года принадлежал рязанским дворянам Костылевым (тогда он был одноэтажным). А в сентябре этого года его выкупили под женский учительский институт. Причём подобного рода учреждение было первым в России. Но институт функционировал здесь не долго. В октябре 1918 года он переехал в здание бывшего женского епархиального училища (в нынешнее время там размещается главный корпус Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина). В бывшем доме Костылевых в советское время стали сдавать квартиры, которые превратились в коммунальные. Надстроили второй этаж, сделали полную перепланировку, полностью видоизменили уличный фасад.

«Несмотря на все изменения и богатую историю дома, — прочитал я в одной из научных публикаций, — он сохранил первоначальную композицию и является редким для Рязани примером каменного жилого дома в духе классицизма». Старостой этого дома (существовала такая должность) в 1930-е годы был некто Матвей Данилин. Обнаружив данные об этом в архиве, я пытался обнаружить с этим человеком какую-нибудь степень родства. Но оказалось, что мы с ним просто однофамильцы.

Дом Алексеева

Лично я считаю главной достопримечательностью улицы Радищева здание под номером 21А. Сейчас в нём располагается Государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр Спортивной подготовки». Но многие рязанцы до сих пор называют это здание домом Алексеева. Этот 80-ти кратный рекордсмен по тяжёлой атлетике некоторое время жил в нашем городе. Ему был выделен на улице Радищева земельный участок для строительства жилого дома. Первое в Рязани здание подобного типа возводилось по типовому проекту. Такому же, что и тренировочный центр Давида Ригерта в Шахтах. Известно, что Алексееву не позволили оформить здание в частную собственность, как он того желал. Он обиделся и из нашего города уехал.

Ностальгия по прошлому

На баннере возле одного из домов на улице Радищева я обнаружил надпись строительной компании «Меняем город вместе». И уверен, что на существующих сейчас на этой городской магистрали пустырях, заросших американским клёном, в скором времени будут возведены новые современные здания. Прогресс неумолим. Но всё-таки лично меня никак не хочет отпустить ностальгия по прошлому.